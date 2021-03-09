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    08:00, 09 Март 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 марта 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 571 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 61,

    город Алматы - 118,

    Акмолинская область - 72,

    Актюбинская область - 3,

    Алматинская область - 38,

    Атырауская область - 27,

    Восточно-Казахстанская область - 18,

    Жамбылская область - 17,

    Западно-Казахстанская область - 39,

    Карагандинская область - 35,

    Костанайская область - 50,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 63,

    Северо-Казахстанская область - 24,

    Туркестанская область - 3.


    Всего в стране выявлено 219325 заболевших.


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