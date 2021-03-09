Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 571 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 61,

город Алматы - 118,

Акмолинская область - 72,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 38,

Атырауская область - 27,

Восточно-Казахстанская область - 18,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 39,

Карагандинская область - 35,

Костанайская область - 50,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 63,

Северо-Казахстанская область - 24,

Туркестанская область - 3.





Всего в стране выявлено 219325 заболевших.