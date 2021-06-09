Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1000 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 203,

город Алматы - 138,

город Шымкент - 31,

Акмолинская область - 59,

Актюбинская область - 16,

Алматинская область - 40,

Атырауская область - 55,

Восточно-Казахстанская область - 65,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 97,

Карагандинская область - 142,

Костанайская область - 36,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 20,

Павлодарская область - 48,

Северо-Казахстанская область - 11,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлены 396832 заболевших.