08:00, 09 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1000 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 203,
город Алматы - 138,
город Шымкент - 31,
Акмолинская область - 59,
Актюбинская область - 16,
Алматинская область - 40,
Атырауская область - 55,
Восточно-Казахстанская область - 65,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 97,
Карагандинская область - 142,
Костанайская область - 36,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 20,
Павлодарская область - 48,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 396832 заболевших.