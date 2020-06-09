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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 июня 2020 г. в Казахстане
9 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 1,7%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 42 (1,7%)
Карагандинская область - 41 (3,6%)
Западно-Казахстанская область - 27 (3,3%)
город Шымкент - 22 (2,3%)
город Алматы - 22 (0,8%)
Павлодарская область - 16 (6,0%)
Жамбылская область - 11 (2,6%)
Восточно-Казахстанская область - 9 (4,7%)
Атырауская область - 9 (0,7%)
Алматинская область - 5 (1,1%)
Костанайская область - 3 (1,5%)
Мангистауская область - 3 (0,9%)
Туркестанская область - 3 (0,8%)
Акмолинская область - 1 (0,6%)
Северо-Казахстанская область - 1 (1,6%)
Всего в стране выявлено 13074 заболевших.
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