08:00, 09 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3231 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 359
город Алматы - 964
город Шымкент - 30
Акмолинская область - 177
Актюбинская область - 47
Алматинская область - 202
Атырауская область - 46
Восточно-Казахстанская область - 139
Жамбылская область - 42
Западно-Казахстанская область - 143
Карагандинская область - 371
Костанайская область - 212
Кызылординская область - 16
Мангистауская область - 12
Павлодарская область - 237
Северо-Казахстанская область - 217
Туркестанская область - 17
Всего в стране выявлено 1279842 заболевших.