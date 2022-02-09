Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3231 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 359

город Алматы - 964

город Шымкент - 30

Акмолинская область - 177

Актюбинская область - 47

Алматинская область - 202

Атырауская область - 46

Восточно-Казахстанская область - 139

Жамбылская область - 42

Западно-Казахстанская область - 143

Карагандинская область - 371

Костанайская область - 212

Кызылординская область - 16

Мангистауская область - 12

Павлодарская область - 237

Северо-Казахстанская область - 217

Туркестанская область - 17





Всего в стране выявлено 1279842 заболевших.