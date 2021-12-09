08:00, 09 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 683 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 104,
город Алматы - 51,
город Шымкент - 12,
Акмолинская область - 64,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 29,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 35,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 20,
Карагандинская область - 101,
Костанайская область - 71,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 81,
Северо-Казахстанская область - 83,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 977714 заболевших.