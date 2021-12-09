Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 683 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 104,

город Алматы - 51,

город Шымкент - 12,

Акмолинская область - 64,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 29,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 35,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 20,

Карагандинская область - 101,

Костанайская область - 71,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 81,

Северо-Казахстанская область - 83,

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлено 977714 заболевших.