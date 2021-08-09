РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 09 Август 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 августа 2021 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7671 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1452,

    город Алматы - 1503,

    город Шымкент - 565,

    Акмолинская область - 256,

    Актюбинская область - 393,

    Алматинская область - 244,

    Атырауская область - 416,

    Восточно-Казахстанская область - 230,

    Жамбылская область - 190,

    Западно-Казахстанская область - 111,

    Карагандинская область - 1058,

    Костанайская область - 237,

    Кызылординская область - 205,

    Мангистауская область - 214,

    Павлодарская область - 295,

    Северо-Казахстанская область - 158,

    Туркестанская область - 144.

    Всего в стране выявлено 641885 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    05:55, 02 Октябрь 2023
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!