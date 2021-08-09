08:00, 09 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7671 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1452,
город Алматы - 1503,
город Шымкент - 565,
Акмолинская область - 256,
Актюбинская область - 393,
Алматинская область - 244,
Атырауская область - 416,
Восточно-Казахстанская область - 230,
Жамбылская область - 190,
Западно-Казахстанская область - 111,
Карагандинская область - 1058,
Костанайская область - 237,
Кызылординская область - 205,
Мангистауская область - 214,
Павлодарская область - 295,
Северо-Казахстанская область - 158,
Туркестанская область - 144.
Всего в стране выявлено 641885 заболевших.