Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 446,

город Алматы - 717,

город Шымкент - 72,

Акмолинская область - 101,

Актюбинская область - 116,

Алматинская область - 254,

Атырауская область - 149,

Восточно-Казахстанская область - 49,

Жамбылская область - 38,

Западно-Казахстанская область - 110,

Карагандинская область - 169,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 43,

Мангистауская область - 33,

Павлодарская область - 38,

Северо-Казахстанская область - 49,

Туркестанская область - 23.

Всего в стране выявлены 263943 заболевших.