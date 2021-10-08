08:00, 08 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1896 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 281,
город Алматы - 423,
город Шымкент - 68,
Акмолинская область - 67,
Актюбинская область - 111,
Алматинская область - 197,
Атырауская область - 51,
Восточно-Казахстанская область - 140,
Жамбылская область - 46,
Западно-Казахстанская область - 70,
Карагандинская область - 172,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 39,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 140,
Северо-Казахстанская область - 108,
Туркестанская область - 43.
Всего в стране выявлен 900121 заболевший.