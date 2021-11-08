08:00, 08 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1031 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 115,
город Алматы - 135,
город Шымкент - 10,
Акмолинская область - 89,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 34,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 60,
Жамбылская область - 16,
Западно-Казахстанская область - 15,
Карагандинская область - 111,
Костанайская область - 119,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 139,
Северо-Казахстанская область - 142,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 949630 заболевших.