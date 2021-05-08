08:00, 08 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 477,
город Алматы - 646,
город Шымкент - 115,
Акмолинская область - 135,
Актюбинская область - 89,
Алматинская область - 186,
Атырауская область - 82,
Восточно-Казахстанская область - 94,
Жамбылская область - 65,
Западно-Казахстанская область - 142,
Карагандинская область - 246,
Костанайская область - 24,
Кызылординская область - 33,
Мангистауская область - 57,
Павлодарская область - 127,
Северо-Казахстанская область - 32,
Туркестанская область - 37.
Всего в стране выявлено 340239 заболевший.