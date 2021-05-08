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    08:00, 08 Май 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 мая 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 477,

    город Алматы - 646,

    город Шымкент - 115,

    Акмолинская область - 135,

    Актюбинская область - 89,

    Алматинская область - 186,

    Атырауская область - 82,

    Восточно-Казахстанская область - 94,

    Жамбылская область - 65,

    Западно-Казахстанская область - 142,

    Карагандинская область - 246,

    Костанайская область - 24,

    Кызылординская область - 33,

    Мангистауская область - 57,

    Павлодарская область - 127,

    Северо-Казахстанская область - 32,

    Туркестанская область - 37.

    Всего в стране выявлено 340239 заболевший.

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    Официальные источники (служебная)
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