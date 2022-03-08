Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5,

город Алматы - 26,

Акмолинская область - 5,

Алматинская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 1,

Карагандинская область - 1,

Костанайская область - 3,

Павлодарская область - 5,

Северо-Казахстанская область - 18.





Всего в стране выявлено 1303925 заболевших.