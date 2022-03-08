08:15, 08 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5,
город Алматы - 26,
Акмолинская область - 5,
Алматинская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 2,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 1,
Костанайская область - 3,
Павлодарская область - 5,
Северо-Казахстанская область - 18.
Всего в стране выявлено 1303925 заболевших.