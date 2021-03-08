Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 653 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 42,

город Алматы - 141,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 68,

Актюбинская область - 13,

Алматинская область - 68,

Атырауская область - 43,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 34,

Карагандинская область - 38,

Костанайская область - 50,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 65,

Северо-Казахстанская область - 36,

Туркестанская область - 3.





Всего в стране выявлено 218754 заболевших.