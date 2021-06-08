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    08:00, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 июня 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 768 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 73,

    город Алматы - 125,

    город Шымкент - 21,

    Акмолинская область - 62,

    Алматинская область - 59,

    Атырауская область - 29,

    Восточно-Казахстанская область - 70,

    Жамбылская область - 16,

    Западно-Казахстанская область - 39,

    Карагандинская область - 149,

    Костанайская область - 36,

    Кызылординская область - 8,

    Мангистауская область - 9,

    Павлодарская область - 51,

    Северо-Казахстанская область - 13,

    Туркестанская область - 8.

    Всего в стране выявлены 395832 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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