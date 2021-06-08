08:00, 08 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 768 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 73,
город Алматы - 125,
город Шымкент - 21,
Акмолинская область - 62,
Алматинская область - 59,
Атырауская область - 29,
Восточно-Казахстанская область - 70,
Жамбылская область - 16,
Западно-Казахстанская область - 39,
Карагандинская область - 149,
Костанайская область - 36,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 51,
Северо-Казахстанская область - 13,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлены 395832 заболевших.