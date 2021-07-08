08:00, 08 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2800 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 794,
город Алматы - 340,
город Шымкент - 133,
Акмолинская область - 129,
Актюбинская область - 67,
Алматинская область - 86,
Атырауская область - 149,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 41,
Западно-Казахстанская область - 176,
Карагандинская область - 349,
Костанайская область - 54,
Кызылординская область - 47,
Мангистауская область - 154,
Павлодарская область - 126,
Северо-Казахстанская область - 45,
Туркестанская область - 30.
Всего в стране выявлено 445091 заболевших.