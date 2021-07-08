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    08:00, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 июля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2800 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 794,

    город Алматы - 340,

    город Шымкент - 133,

    Акмолинская область - 129,

    Актюбинская область - 67,

    Алматинская область - 86,

    Атырауская область - 149,

    Восточно-Казахстанская область - 80,

    Жамбылская область - 41,

    Западно-Казахстанская область - 176,

    Карагандинская область - 349,

    Костанайская область - 54,

    Кызылординская область - 47,

    Мангистауская область - 154,

    Павлодарская область - 126,

    Северо-Казахстанская область - 45,

    Туркестанская область - 30.

    Всего в стране выявлено 445091 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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