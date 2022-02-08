08:00, 08 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2004 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 186
город Алматы - 445
город Шымкент - 23
Акмолинская область - 118
Актюбинская область - 32
Алматинская область - 127
Атырауская область - 23
Восточно-Казахстанская область - 103
Жамбылская область - 13
Западно-Казахстанская область - 43
Карагандинская область - 209
Костанайская область - 175
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 15
Павлодарская область - 250
Северо-Казахстанская область - 231
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлено 1276611 заболевших.