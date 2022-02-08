Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2004 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 186

город Алматы - 445

город Шымкент - 23

Акмолинская область - 118

Актюбинская область - 32

Алматинская область - 127

Атырауская область - 23

Восточно-Казахстанская область - 103

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 43

Карагандинская область - 209

Костанайская область - 175

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 15

Павлодарская область - 250

Северо-Казахстанская область - 231

Туркестанская область - 2





Всего в стране выявлено 1276611 заболевших.