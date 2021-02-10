Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75,

город Алматы - 114,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 118,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 47,

Атырауская область - 43,

Восточно-Казахстанская область - 63,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 83,

Карагандинская область - 46,

Костанайская область - 81,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 222,

Северо-Казахстанская область - 69,

Туркестанская область - 7.





Всего в стране выявлено 196115 заболевших.