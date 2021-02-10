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    08:00, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 февраля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 75,

    город Алматы - 114,

    город Шымкент - 5,

    Акмолинская область - 118,

    Актюбинская область - 5,

    Алматинская область - 47,

    Атырауская область - 43,

    Восточно-Казахстанская область - 63,

    Жамбылская область - 11,

    Западно-Казахстанская область - 83,

    Карагандинская область - 46,

    Костанайская область - 81,

    Кызылординская область - 7,

    Мангистауская область - 7,

    Павлодарская область - 222,

    Северо-Казахстанская область - 69,

    Туркестанская область - 7.


    Всего в стране выявлено 196115 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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