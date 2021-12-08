Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 122,

город Алматы - 54,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 62,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 15,

Восточно-Казахстанская область - 33,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 18,

Карагандинская область - 129,

Костанайская область - 68,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 78,

Северо-Казахстанская область - 77,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлен 977031 заболевший.