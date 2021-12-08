08:00, 08 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 122,
город Алматы - 54,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 62,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 15,
Восточно-Казахстанская область - 33,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 18,
Карагандинская область - 129,
Костанайская область - 68,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 78,
Северо-Казахстанская область - 77,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлен 977031 заболевший.