08:00, 08 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7802 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1496,
город Алматы - 1516,
город Шымкент - 552,
Акмолинская область - 256,
Актюбинская область - 344,
Алматинская область - 350,
Атырауская область - 420,
Восточно-Казахстанская область - 244,
Жамбылская область - 200,
Западно-Казахстанская область - 132,
Карагандинская область - 1050,
Костанайская область - 220,
Кызылординская область - 181,
Мангистауская область - 240,
Павлодарская область - 301,
Северо-Казахстанская область - 158,
Туркестанская область - 142.
Всего в стране выявлено 634214 заболевших.