Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7802 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1496,

город Алматы - 1516,

город Шымкент - 552,

Акмолинская область - 256,

Актюбинская область - 344,

Алматинская область - 350,

Атырауская область - 420,

Восточно-Казахстанская область - 244,

Жамбылская область - 200,

Западно-Казахстанская область - 132,

Карагандинская область - 1050,

Костанайская область - 220,

Кызылординская область - 181,

Мангистауская область - 240,

Павлодарская область - 301,

Северо-Казахстанская область - 158,

Туркестанская область - 142.

Всего в стране выявлено 634214 заболевших.