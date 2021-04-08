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    08:00, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 апреля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2586 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 578,

    город Алматы - 710,

    город Шымкент - 81,

    Акмолинская область - 98,

    Актюбинская область - 117,

    Алматинская область - 325,

    Атырауская область - 137,

    Восточно-Казахстанская область - 55,

    Жамбылская область - 39,

    Западно-Казахстанская область - 125,

    Карагандинская область - 160,

    Костанайская область - 33,

    Кызылординская область - 22,

    Мангистауская область - 43,

    Павлодарская область - 28,

    Северо-Казахстанская область - 16,

    Туркестанская область - 19.

    Всего в стране выявлены 261503 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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