08:00, 08 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2586 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 578,
город Алматы - 710,
город Шымкент - 81,
Акмолинская область - 98,
Актюбинская область - 117,
Алматинская область - 325,
Атырауская область - 137,
Восточно-Казахстанская область - 55,
Жамбылская область - 39,
Западно-Казахстанская область - 125,
Карагандинская область - 160,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 22,
Мангистауская область - 43,
Павлодарская область - 28,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлены 261503 заболевших.