Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1138 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 588,

город Алматы - 189,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 35,

Актюбинская область - 9,

Алматинская область - 20,

Атырауская область - 22,

Восточно-Казахстанская область - 13,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 20,

Карагандинская область - 46,

Костанайская область - 21,

Кызылординская область - 33,

Мангистауская область - 17,

Павлодарская область - 37,

Северо-Казахстанская область - 26,

Туркестанская область - 26.

Всего в стране выявлено 991896 заболевших.