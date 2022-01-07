08:00, 07 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1138 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 588,
город Алматы - 189,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 35,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 20,
Атырауская область - 22,
Восточно-Казахстанская область - 13,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 20,
Карагандинская область - 46,
Костанайская область - 21,
Кызылординская область - 33,
Мангистауская область - 17,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 26,
Туркестанская область - 26.
Всего в стране выявлено 991896 заболевших.