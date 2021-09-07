Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3583 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 327,

город Алматы - 957,

город Шымкент - 106,

Акмолинская область - 221,

Актюбинская область - 189,

Алматинская область - 246,

Атырауская область - 67,

Восточно-Казахстанская область - 169,

Жамбылская область - 82,

Западно-Казахстанская область - 45,

Карагандинская область - 398,

Костанайская область - 203,

Кызылординская область - 50,

Мангистауская область - 192,

Павлодарская область - 221,

Северо-Казахстанская область - 76,

Туркестанская область - 34.

Всего в стране выявлено 820479 заболевших.