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    08:00, 07 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 ноября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1349 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 104,

    город Алматы - 211,

    город Шымкент - 31,

    Акмолинская область - 97,

    Актюбинская область - 25,

    Алматинская область - 89,

    Атырауская область - 19,

    Восточно-Казахстанская область - 82,

    Жамбылская область - 18,

    Западно-Казахстанская область - 52,

    Карагандинская область - 129,

    Костанайская область - 128,

    Кызылординская область - 32,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 142,

    Северо-Казахстанская область - 161,

    Туркестанская область - 24.

    Всего в стране выявлено 948599 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
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