08:00, 07 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1349 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 104,
город Алматы - 211,
город Шымкент - 31,
Акмолинская область - 97,
Актюбинская область - 25,
Алматинская область - 89,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 52,
Карагандинская область - 129,
Костанайская область - 128,
Кызылординская область - 32,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 142,
Северо-Казахстанская область - 161,
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлено 948599 заболевших.