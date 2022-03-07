08:00, 07 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 141 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 9,
город Алматы - 55,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 4,
Алматинская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 10,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 6,
Костанайская область - 11,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 6,
Северо-Казахстанская область - 24.
Всего в стране выявлено 1303848 заболевших.