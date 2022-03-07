Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 141 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 9,

город Алматы - 55,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 4,

Алматинская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 10,

Жамбылская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 6,

Костанайская область - 11,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 6,

Северо-Казахстанская область - 24.





Всего в стране выявлено 1303848 заболевших.