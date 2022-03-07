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    08:00, 07 Март 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 марта 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 141 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 9,

    город Алматы - 55,

    город Шымкент - 3,

    Акмолинская область - 4,

    Алматинская область - 4,

    Восточно-Казахстанская область - 10,

    Жамбылская область - 1,

    Западно-Казахстанская область - 6,

    Карагандинская область - 6,

    Костанайская область - 11,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 6,

    Северо-Казахстанская область - 24.


    Всего в стране выявлено 1303848 заболевших.

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