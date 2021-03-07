Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 802 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов: город Нур-Султан - 92, город Алматы - 185, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 65, Актюбинская область - 17, Алматинская область - 61, Атырауская область - 53, Восточно-Казахстанская область - 28, Жамбылская область - 19

Западно-Казахстанская область - 61, Карагандинская область - 50, Костанайская область - 51, Мангистауская область - 9, Павлодарская область - 67, Северо-Казахстанская область - 32, Туркестанская область - 5.





Всего в стране выявлено 218101 заболевших.