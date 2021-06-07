Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 989 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 120,

город Алматы - 143,

город Шымкент - 31,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 22,

Алматинская область - 54,

Атырауская область - 49,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Жамбылская область - 33,

Западно-Казахстанская область - 60,

Карагандинская область - 171,

Костанайская область - 37,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 28,

Павлодарская область - 55,

Северо-Казахстанская область - 10,

Туркестанская область - 20.

Всего в стране выявлены 395064 заболевших.