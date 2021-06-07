08:00, 07 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 989 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 120,
город Алматы - 143,
город Шымкент - 31,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 22,
Алматинская область - 54,
Атырауская область - 49,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Жамбылская область - 33,
Западно-Казахстанская область - 60,
Карагандинская область - 171,
Костанайская область - 37,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 28,
Павлодарская область - 55,
Северо-Казахстанская область - 10,
Туркестанская область - 20.
Всего в стране выявлены 395064 заболевших.