Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2711 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 799,

город Алматы - 299,

город Шымкент - 127,

Акмолинская область - 126,

Актюбинская область - 63,

Алматинская область - 49,

Атырауская область - 157,

Восточно-Казахстанская область - 70,

Жамбылская область - 35,

Западно-Казахстанская область - 189,

Карагандинская область - 395,

Костанайская область - 53,

Кызылординская область - 43,

Мангистауская область - 104,

Павлодарская область - 118,

Северо-Казахстанская область - 42,

Туркестанская область - 42.

Всего в стране выявлено 442291 заболевших.