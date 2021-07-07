08:00, 07 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2711 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 799,
город Алматы - 299,
город Шымкент - 127,
Акмолинская область - 126,
Актюбинская область - 63,
Алматинская область - 49,
Атырауская область - 157,
Восточно-Казахстанская область - 70,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 189,
Карагандинская область - 395,
Костанайская область - 53,
Кызылординская область - 43,
Мангистауская область - 104,
Павлодарская область - 118,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 42.
Всего в стране выявлено 442291 заболевших.