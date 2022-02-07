Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3653 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 366,

город Алматы - 1146,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 288,

Актюбинская область - 66,

Алматинская область - 195,

Атырауская область - 32,

Восточно-Казахстанская область - 109,

Жамбылская область - 61,

Западно-Казахстанская область - 110,

Карагандинская область - 295,

Костанайская область - 298,

Кызылординская область - 20,

Мангистауская область - 15,

Павлодарская область - 345,

Северо-Казахстанская область - 274,

Туркестанская область - 14.

Всего в стране выявлено 1274607 заболевших.