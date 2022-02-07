08:00, 07 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3653 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 366,
город Алматы - 1146,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 288,
Актюбинская область - 66,
Алматинская область - 195,
Атырауская область - 32,
Восточно-Казахстанская область - 109,
Жамбылская область - 61,
Западно-Казахстанская область - 110,
Карагандинская область - 295,
Костанайская область - 298,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 345,
Северо-Казахстанская область - 274,
Туркестанская область - 14.
Всего в стране выявлено 1274607 заболевших.