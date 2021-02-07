Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1146 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 140,

город Алматы - 113,

город Шымкент - 7,

Акмолинская область - 138,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 64,

Атырауская область - 44,

Восточно-Казахстанская область - 60,

Жамбылская область - 12,

Западно-Казахстанская область - 91,

Карагандинская область - 80,

Костанайская область - 83,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 221,

Северо-Казахстанская область - 65,

Туркестанская область - 3.





Всего в стране выявлено 195112 заболевших.