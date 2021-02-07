08:00, 07 Февраль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 февраля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1146 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 140,
город Алматы - 113,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 138,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 64,
Атырауская область - 44,
Восточно-Казахстанская область - 60,
Жамбылская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 91,
Карагандинская область - 80,
Костанайская область - 83,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 221,
Северо-Казахстанская область - 65,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 195112 заболевших.