08:00, 07 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 545 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 105,
город Алматы - 46,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 65,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 14,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 19,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 97,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 74,
Северо-Казахстанская область - 60,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 976327 заболевших.