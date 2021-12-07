Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 545 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 105,

город Алматы - 46,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 65,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 14,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 19,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 5,

Карагандинская область - 97,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 2,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 74,

Северо-Казахстанская область - 60,

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлено 976327 заболевших.