08:00, 07 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1493,
город Алматы - 1506,
город Шымкент - 538,
Акмолинская область - 263,
Актюбинская область - 407,
Алматинская область - 350,
Атырауская область - 366,
Восточно-Казахстанская область - 308,
Жамбылская область - 190,
Западно-Казахстанская область - 170,
Карагандинская область - 1008,
Костанайская область - 275,
Кызылординская область - 200,
Мангистауская область - 240,
Павлодарская область - 300,
Северо-Казахстанская область - 155,
Туркестанская область - 130.
Всего в стране выявлено 626412 заболевших.