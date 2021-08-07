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    08:00, 07 Август 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 августа 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1493,

    город Алматы - 1506,

    город Шымкент - 538,

    Акмолинская область - 263,

    Актюбинская область - 407,

    Алматинская область - 350,

    Атырауская область - 366,

    Восточно-Казахстанская область - 308,

    Жамбылская область - 190,

    Западно-Казахстанская область - 170,

    Карагандинская область - 1008,

    Костанайская область - 275,

    Кызылординская область - 200,

    Мангистауская область - 240,

    Павлодарская область - 300,

    Северо-Казахстанская область - 155,

    Туркестанская область - 130.

    Всего в стране выявлено 626412 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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