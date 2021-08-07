Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1493,

город Алматы - 1506,

город Шымкент - 538,

Акмолинская область - 263,

Актюбинская область - 407,

Алматинская область - 350,

Атырауская область - 366,

Восточно-Казахстанская область - 308,

Жамбылская область - 190,

Западно-Казахстанская область - 170,

Карагандинская область - 1008,

Костанайская область - 275,

Кызылординская область - 200,

Мангистауская область - 240,

Павлодарская область - 300,

Северо-Казахстанская область - 155,

Туркестанская область - 130.

Всего в стране выявлено 626412 заболевших.