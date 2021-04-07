Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2080 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 372,

город Алматы - 620,

город Шымкент - 72,

Акмолинская область - 73,

Актюбинская область - 121,

Алматинская область - 280,

Атырауская область - 102,

Восточно-Казахстанская область - 39,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 98,

Карагандинская область - 144,

Костанайская область - 34,

Кызылординская область - 25,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 25,

Северо-Казахстанская область - 20,

Туркестанская область - 13.

Всего в стране выявлено 258917 заболевших.