08:00, 07 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2080 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 372,
город Алматы - 620,
город Шымкент - 72,
Акмолинская область - 73,
Актюбинская область - 121,
Алматинская область - 280,
Атырауская область - 102,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 98,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 34,
Кызылординская область - 25,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 25,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 258917 заболевших.