Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3897 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 330,

город Алматы - 1085,

город Шымкент - 79,

Акмолинская область - 234,

Актюбинская область - 67,

Алматинская область - 279,

Атырауская область - 120,

Восточно-Казахстанская область - 148,

Жамбылская область - 95,

Западно-Казахстанская область - 83,

Карагандинская область - 492,

Костанайская область - 215,

Кызылординская область - 79,

Мангистауская область - 209,

Павлодарская область - 255,

Северо-Казахстанская область - 74,

Туркестанская область - 53.

Всего в стране выявлено 816896 заболевших.