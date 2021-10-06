Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1828 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 290,

город Алматы - 419,

город Шымкент - 73,

Акмолинская область - 56,

Актюбинская область - 70,

Алматинская область - 145,

Атырауская область - 46,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 43,

Западно-Казахстанская область - 51,

Карагандинская область - 169,

Костанайская область - 101,

Кызылординская область - 32,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 120,

Северо-Казахстанская область - 98,

Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлены 896162 заболевших.