Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1328 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 105,

город Алматы - 177,

город Шымкент - 32,

Акмолинская область - 96,

Актюбинская область - 24,

Алматинская область - 108,

Атырауская область - 20,

Восточно-Казахстанская область - 85,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 30,

Карагандинская область - 117,

Костанайская область - 134,

Кызылординская область - 26,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 146,

Северо-Казахстанская область - 170,

Туркестанская область - 30.

Всего в стране выявлено 947250 заболевших.