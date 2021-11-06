08:00, 06 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1328 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 105,
город Алматы - 177,
город Шымкент - 32,
Акмолинская область - 96,
Актюбинская область - 24,
Алматинская область - 108,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 30,
Карагандинская область - 117,
Костанайская область - 134,
Кызылординская область - 26,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 146,
Северо-Казахстанская область - 170,
Туркестанская область - 30.
Всего в стране выявлено 947250 заболевших.