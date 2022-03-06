08:00, 06 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 171 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 14,
город Алматы - 52,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 6,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 9,
Восточно-Казахстанская область - 6,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 6,
Костанайская область - 18,
Павлодарская область - 9,
Северо-Казахстанская область - 31.
Всего в стране выявлено 1303707 заболевших.