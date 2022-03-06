Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 171 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 14,

город Алматы - 52,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 6,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 9,

Восточно-Казахстанская область - 6,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 5,

Карагандинская область - 6,

Костанайская область - 18,

Павлодарская область - 9,

Северо-Казахстанская область - 31.





Всего в стране выявлено 1303707 заболевших.