Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 832 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов: город Нур-Султан - 136, город Алматы - 135, город Шымкент - 13, Акмолинская область - 59, Актюбинская область - 35, Алматинская область - 51, Атырауская область - 44, Восточно-Казахстанская область - 50, Жамбылская область - 19, Западно-Казахстанская область - 69, Карагандинская область - 40, Костанайская область - 57, Кызылординская область - 5, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 75, Северо-Казахстанская область - 28, Туркестанская область - 9.





Всего в стране выявлено 217299 заболевших.