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    08:00, 06 Март 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 марта 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 832 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 136, город Алматы - 135, город Шымкент - 13, Акмолинская область - 59, Актюбинская область - 35, Алматинская область - 51, Атырауская область - 44, Восточно-Казахстанская область - 50, Жамбылская область - 19, Западно-Казахстанская область - 69, Карагандинская область - 40, Костанайская область - 57, Кызылординская область - 5, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 75, Северо-Казахстанская область - 28, Туркестанская область - 9.


    Всего в стране выявлено 217299 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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