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    08:00, 06 Февраль 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 февраля 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4826 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 412,

    город Алматы - 1273,

    город Шымкент - 52,

    Акмолинская область - 360,

    Актюбинская область - 83,

    Алматинская область - 294,

    Атырауская область - 79,

    Восточно-Казахстанская область - 188,

    Жамбылская область - 51,

    Западно-Казахстанская область - 196,

    Карагандинская область - 632,

    Костанайская область - 391,

    Кызылординская область - 18,

    Мангистауская область - 22,

    Павлодарская область - 467,

    Северо-Казахстанская область - 297,

    Туркестанская область - 11.

    Всего в стране выявлены 1270954 заболевших.


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