08:00, 06 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4826 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 412,
город Алматы - 1273,
город Шымкент - 52,
Акмолинская область - 360,
Актюбинская область - 83,
Алматинская область - 294,
Атырауская область - 79,
Восточно-Казахстанская область - 188,
Жамбылская область - 51,
Западно-Казахстанская область - 196,
Карагандинская область - 632,
Костанайская область - 391,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 22,
Павлодарская область - 467,
Северо-Казахстанская область - 297,
Туркестанская область - 11.
Всего в стране выявлены 1270954 заболевших.