Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4826 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 412,

город Алматы - 1273,

город Шымкент - 52,

Акмолинская область - 360,

Актюбинская область - 83,

Алматинская область - 294,

Атырауская область - 79,

Восточно-Казахстанская область - 188,

Жамбылская область - 51,

Западно-Казахстанская область - 196,

Карагандинская область - 632,

Костанайская область - 391,

Кызылординская область - 18,

Мангистауская область - 22,

Павлодарская область - 467,

Северо-Казахстанская область - 297,

Туркестанская область - 11.

Всего в стране выявлены 1270954 заболевших.



