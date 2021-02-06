08:00, 06 Февраль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 февраля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1141 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 161,
город Алматы - 120,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 153,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 65,
Атырауская область - 45,
Восточно-Казахстанская область - 48,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 81,
Карагандинская область - 56,
Костанайская область - 82,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 223,
Северо-Казахстанская область - 62,
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлено 193966 заболевших.