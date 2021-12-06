Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 632 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 102,

город Алматы - 66,

Акмолинская область - 69,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 12,

Атырауская область - 9,

Восточно-Казахстанская область - 16,

Жамбылская область - 8,

Западно-Казахстанская область - 16,

Карагандинская область - 101,

Костанайская область - 71,

Кызылординская область - 4,

Павлодарская область - 77,

Северо-Казахстанская область - 68,

Туркестанская область - 7.

Всего в стране выявлены 975782 заболевших.