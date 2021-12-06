08:00, 06 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 632 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 102,
город Алматы - 66,
Акмолинская область - 69,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 12,
Атырауская область - 9,
Восточно-Казахстанская область - 16,
Жамбылская область - 8,
Западно-Казахстанская область - 16,
Карагандинская область - 101,
Костанайская область - 71,
Кызылординская область - 4,
Павлодарская область - 77,
Северо-Казахстанская область - 68,
Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлены 975782 заболевших.