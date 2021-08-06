Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7769 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1507,

город Алматы - 1507,

город Шымкент - 549,

Акмолинская область - 260,

Актюбинская область - 387,

Алматинская область - 300,

Атырауская область - 340,

Восточно-Казахстанская область - 305,

Жамбылская область - 173,

Западно-Казахстанская область - 168,

Карагандинская область - 1038,

Костанайская область - 265,

Кызылординская область - 194,

Мангистауская область - 200,

Павлодарская область - 303,

Северо-Казахстанская область - 160,

Туркестанская область - 113.

Всего в стране выявлены 618513 заболевших.