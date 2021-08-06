08:00, 06 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7769 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1507,
город Алматы - 1507,
город Шымкент - 549,
Акмолинская область - 260,
Актюбинская область - 387,
Алматинская область - 300,
Атырауская область - 340,
Восточно-Казахстанская область - 305,
Жамбылская область - 173,
Западно-Казахстанская область - 168,
Карагандинская область - 1038,
Костанайская область - 265,
Кызылординская область - 194,
Мангистауская область - 200,
Павлодарская область - 303,
Северо-Казахстанская область - 160,
Туркестанская область - 113.
Всего в стране выявлены 618513 заболевших.