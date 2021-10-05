08:00, 05 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1624 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 287,
город Алматы - 328,
город Шымкент - 54,
Акмолинская область - 54,
Актюбинская область - 26,
Алматинская область - 169,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 101,
Жамбылская область - 44,
Западно-Казахстанская область - 21,
Карагандинская область - 174,
Костанайская область - 104,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 115,
Северо-Казахстанская область - 93,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 894334 заболевших.