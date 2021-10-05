Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1624 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 287,

город Алматы - 328,

город Шымкент - 54,

Акмолинская область - 54,

Актюбинская область - 26,

Алматинская область - 169,

Атырауская область - 19,

Восточно-Казахстанская область - 101,

Жамбылская область - 44,

Западно-Казахстанская область - 21,

Карагандинская область - 174,

Костанайская область - 104,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 115,

Северо-Казахстанская область - 93,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлены 894334 заболевших.