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    08:00, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 октября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1624 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 287,

    город Алматы - 328,

    город Шымкент - 54,

    Акмолинская область - 54,

    Актюбинская область - 26,

    Алматинская область - 169,

    Атырауская область - 19,

    Восточно-Казахстанская область - 101,

    Жамбылская область - 44,

    Западно-Казахстанская область - 21,

    Карагандинская область - 174,

    Костанайская область - 104,

    Кызылординская область - 12,

    Мангистауская область - 7,

    Павлодарская область - 115,

    Северо-Казахстанская область - 93,

    Туркестанская область - 16.

    Всего в стране выявлены 894334 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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