08:00, 05 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1421 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 104,
город Алматы - 198,
город Шымкент - 23,
Акмолинская область - 109,
Актюбинская область - 48,
Алматинская область - 130,
Атырауская область - 22,
Восточно-Казахстанская область - 88,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 47,
Карагандинская область - 134,
Костанайская область - 137,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 143,
Северо-Казахстанская область - 163,
Туркестанская область - 31.
Всего в стране выявлены 945922 заболевших.