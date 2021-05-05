Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 мая 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2298 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 285,

город Алматы - 645,

город Шымкент - 80,

Акмолинская область - 135,

Актюбинская область - 71,

Алматинская область - 189,

Атырауская область - 85,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 65,

Западно-Казахстанская область - 129,

Карагандинская область - 239,

Костанайская область - 26,

Кызылординская область - 69,

Мангистауская область - 42,

Павлодарская область - 116,

Северо-Казахстанская область - 13,

Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлено 332369 заболевший.