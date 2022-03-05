08:00, 05 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 220 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 18,
город Алматы - 66,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 7,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 10,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 6,
Костанайская область - 31,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 12,
Северо-Казахстанская область - 37,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 1303536 заболевших.