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    08:00, 05 Март 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 марта 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 132, город Алматы - 134, город Шымкент - 27, Акмолинская область - 57, Актюбинская область - 28, Алматинская область - 47, Атырауская область - 40, Восточно-Казахстанская область - 39, Жамбылская область - 17, Западно-Казахстанская область - 72, Карагандинская область - 61, Костанайская область - 59, Кызылординская область - 13, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 78, Северо-Казахстанская область - 37, Туркестанская область - 5.


    Всего в стране выявлено 216467 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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