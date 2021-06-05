08:00, 05 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1189 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 181,
город Алматы - 161,
город Шымкент - 49,
Акмолинская область - 77,
Актюбинская область - 28,
Алматинская область - 65,
Атырауская область - 59,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 90,
Карагандинская область - 195,
Костанайская область - 38,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 31,
Павлодарская область - 59,
Северо-Казахстанская область - 10,
Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлены 392884 заболевших.