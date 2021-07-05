Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 3031 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 799,

город Алматы - 396,

город Шымкент - 161,

Акмолинская область - 130,

Актюбинская область - 69,

Алматинская область - 92,

Атырауская область - 149,

Восточно-Казахстанская область - 66,

Жамбылская область - 57,

Западно-Казахстанская область - 186,

Карагандинская область - 499,

Костанайская область - 54,

Кызылординская область - 33,

Мангистауская область - 196,

Павлодарская область - 87,

Северо-Казахстанская область - 12,

Туркестанская область - 45.

Всего в стране выявлены 436962 заболевших.