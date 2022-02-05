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    08:00, 05 Февраль 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 февраля 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 5721 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 684,

    город Алматы - 1182,

    город Шымкент - 56,

    Акмолинская область - 468,

    Актюбинская область - 149,

    Алматинская область - 382,

    Атырауская область - 81,

    Восточно-Казахстанская область - 233,

    Жамбылская область - 89,

    Западно-Казахстанская область - 231,

    Карагандинская область - 623,

    Костанайская область - 549,

    Кызылординская область - 40,

    Мангистауская область - 31,

    Павлодарская область - 590,

    Северо-Казахстанская область - 316,

    Туркестанская область - 17.

    Всего в стране выявлено 1266128 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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