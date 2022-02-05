Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 5721 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 684,

город Алматы - 1182,

город Шымкент - 56,

Акмолинская область - 468,

Актюбинская область - 149,

Алматинская область - 382,

Атырауская область - 81,

Восточно-Казахстанская область - 233,

Жамбылская область - 89,

Западно-Казахстанская область - 231,

Карагандинская область - 623,

Костанайская область - 549,

Кызылординская область - 40,

Мангистауская область - 31,

Павлодарская область - 590,

Северо-Казахстанская область - 316,

Туркестанская область - 17.

Всего в стране выявлено 1266128 заболевших.