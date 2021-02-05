Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 120,

город Алматы - 112,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 164,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 71,

Атырауская область - 44,

Восточно-Казахстанская область - 64,

Жамбылская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 88,

Карагандинская область - 79,

Костанайская область - 83,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 17,

Павлодарская область - 225,

Северо-Казахстанская область - 64,

Туркестанская область - 9.





Всего в стране выявлено 192825 заболевших.