08:00, 05 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 695 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 114,
город Алматы - 74,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 64,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 22,
Атырауская область - 8,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 21,
Карагандинская область - 96,
Костанайская область - 82,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 79,
Северо-Казахстанская область - 75,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 975150 заболевших.