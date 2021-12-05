Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 695 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 114,

город Алматы - 74,

город Шымкент - 7,

Акмолинская область - 64,

Актюбинская область - 8,

Алматинская область - 22,

Атырауская область - 8,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 21,

Карагандинская область - 96,

Костанайская область - 82,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 79,

Северо-Казахстанская область - 75,

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 975150 заболевших.